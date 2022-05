I slutet av april var såg det ut att bli ett svårt bemanningsläge inför sommaren i Region Jämtland Härjedalen. För att kunna lösa knuten så erbjöds bland annat barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinska analytiker, skötare, barnsköterskor och röntgensjuksköterskor erbjuds alla 15 000 kronor per vecka för att gå in och ta arbetspass under sommaren. Utöver det så skulle förlossningskompetenta barnmorskor ges upp till 30 000 per vecka i som mest fyra veckor.