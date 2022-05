Astrid Sundquist, Strömsund

Under första året i Uppsala avled Astrids pappa Georg och mamman Mia blev ensam. För att komma närmare sin mamma i Vågdalen tog Astrid efter studierna i Uppsala en anställning som lärare vid Storumans folkhögskola. På den tiden skulle man arbeta några år efter ämnesstudierna innan man gick det slutliga provåret för att bli ämneslärare. Efter ett år i Storuman sökte sig Astrid vidare och fick 1960 arbete som ämneslärare vid Östbergsskolan på Frösön. Där träffade hon sin blivande make Sten som var studierektor på skolan. De båda gifte sig 1961 i Linköping där Astrid gick provår för att bli ämneslärare.

1962 flyttade Astrid och Sten tillbaka till Jämtland och bosatte sig i Strömsund. De fick barnen Katarina 1963 och Håkan 1965. Förutom några år med barnledighet i Östersund, där Sten arbetade på skolkontoret, så blev de därefter Strömsund trogen. Astrid fick tidigt en tjänst som adjunkt inom biologi och geografi vid Vattudalsskolan där hon stannade fram till sin pensionering.

På somrarna gjorde familjen många resor både i Sverige och utomlands. Påskarna tillbringades i fjällstugan i Åkersjön där Astrid och Maud hade stugor precis bredvid varandra.

Djur och natur var ett stort intresse för Astrid sedan barndomen. Astrids farbror Per-Mattias Sjögren var en känd djurvän som var mycket kunnig på fåglar. Han hade under en period flera rådjur, som då var sällsynta i Jämtland, inhägnade på gården och det kom skolklasser på besök. Under åren har vi följt med Astrid på många blomstervandringar i fjäll, skogar och trädgårdar i hela Sverige, där Astrid kunnat berätta om växternas namn både på svenska och latin (och ibland jämtska). Biodling var ett gemensamt intresse för Astrid och Sten. Från 1975 och långt in på 2000-talet producerade de egen honung som flera gånger fick pris.

Astrid var en kunnig, snäll, rolig och mycket omtänksam person. Vi saknar henne mycket men gläds samtidigt över ett långt och innehållsrikt liv. Astrid efterlämnar barn och barnbarn.

Håkan och Katarina med familj