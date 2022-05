(S)enioras: Vi lovar att fortsätta driva frågan om fred i världen

Situationen i världen har förändrats på ett så avgörande sätt att det socialdemokratiska partiet har beslutat om att partiet ska medverka till att en ansökan om medlemskap i Nato. Det är ett dramatiskt och sorgligt beslut – men kanske rätt. Historien får utvisa detta.

Vi S-kvinnor måste nu på annat vis fortsätta att driva frågan om fred och nedrustning. Det är vi skyldiga dem som gick före oss, men också för våra barn och barnbarn. Därför uttalar vi följande:

Inga kärnvapen på svensk mark

Ings utländska militärbaser i Sverige

FN-konventionen om förbud mot kärnvapen i världen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) ska undertecknas

Dessutom: Vi lovar att på olika vis driva frågan om fred i världen, i stort och i smått!

Margareta Winberg, ordförande