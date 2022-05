Publikrekord och långa köer – Springmeet på väg att växa ur kostymen

Bilkön längs med E14 slingade sig lång under lördagseftermiddagen. Många väntade på att komma in på Optands flygfält för att besöka Springmeet. Även under kvällens cruising uppstod trafikstockning på Rådhusgatan i riktning mot kyrkan. Mängden fordon blev helt enkelt för mycket den här gången.