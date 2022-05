Replik: Trött på att handikapptoaletter missbrukas

Jag menar inte allmänna lokaler där det bara finns en toalett. Jag menar heller inte att den som av olika orsaker verkligen behöver använda en anpassad toalett inte ska få göra det.

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Jag menar att den som av slentrian och utan tanke på konsekvenserna för andra, av ren bekvämlighet glider in på handikapptoaletten för att den är närmast utgången. Jag tog sjukhuset som exempel.

Min senaste historia i ämnet utspelade sig på Jämtkraft Arena i lördags under matchen mellan ÖFK och Brage. Strax innan paussignalen ljöd förflyttade jag mig ner till plan 2 och damtoaletterna som är 16 till antalet, varav en är anpassad. Den var upptagen under hela pausen och en bit in i andra halvlek.

Jag hade inget annat val än att vänta ut den spänstige kille som ut därifrån. Han kanske hade kunnat använda en annan toalett. Kanske till och med en av dem på herravdelningen. Missade målet gjorde jag också!

Jag är helt enkelt trött på att dessa tillgängliga toaletter missbrukas! För det gör de! Basta!

Elisabeth Fröling