Brolle till Hammarstrand: ”Klassiskt folkparksupplägg för en väldigt bred publik”

De senaste två åren har arrangören Lejonsson haft som plan att ”Pistvakt” ska uppträda under under en folkparkskväll på Trätojordsbacken, men pandemin har satt stopp båda gångerna. Sedan Tomas Norström, som spelade Olle i komediserien, gick bort under hösten försvann den möjligheten.