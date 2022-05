Barn som lever som hemlösa eller i bosättningar riskerar sin hälsa

Sedan 1 januari 2020 är Barnkonvention svensk lag och gäller alla barn som vistas i Sverige. För ansvariga myndigheter innebär det att barnens bästa skall prioriteras och vid alla beslut komma i främsta rummet.

Det senaste decenniet har vi uppmärksammat många barn som under sommaren och hösten reser in i Sverige. De har levt i tillfälliga bosättningar runt om i landet, utan tillgång till tryggt boende och under svåra sanitära förhållanden. Det kan vara barn som bor och reser tillsammans med vuxna som försörjer sig genom tiggeri, exploaterande arbeten eller prostitution.