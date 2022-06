Ingemar Wörlund, Östersund

Ingemar växte upp i en gruvarbetarfamilj i Kiruna. Visst var Ingemars resa från Kiruna också en klassresa. De resorna är ofta koketterande, särskilt de som gjordes under välfärdssamhällets gynnsamma villkor. Ingemar ledsagades på järnvägen söderut närmast av norrbottnisk självironi. Då hade resor, inklusive det långa uppehållet i Boden under kalla krigets år, dessutom öppna(re) ideologiska horisonter. Att under värnplikten engagera sig i försvarsvänlig vänsterpolitik var i linje med hans husorgan, FIB/Kulturfront.