Låt oss i fotbollen få hjälpa till med integrationen!

Vi förstår att löften om fritidsgårdar, sporthallar etc, inte vinner val – men det kanske gör samhällen bättre, och är det inte det vi alla vill?

Vi känner till flera goda exempel som gör enorma insatser rörande integration; Norra Lit och Strömsund för att nämna några. Men problemet är att vi gör det med ideella insatser och är redan på vippen av vad vi klarar av. Varför kan inte vi få sätta oss med politiker och titta på integrationsarbeten, där vi tillsammans kan skapa miljöer och strukturer som gör att fler nyanlända snabbt hittar sin plats i samhället? De allra flesta vill inget hellre.

Den glädje vi ser när våra nyanlända får sin första egna lägenhet, sitt första jobb, sin första lön eller får sitt första barn är oslagbar och obetalbar. Vi skulle gärna vilja jobba för att flera får uppleva sin första egna lägenhet, men då måste vi också bli inkluderade i rum där detta pratas om.

Vi får flera samtal och mejl ifrån tjänstemän inom kommunen som vill att vi ”tar hand” om nyanlända för att vi bedriver god verksamhet, och det är otroligt upplyftande – och vi vill göra mer och vi är öppna för goda samtal med företrädare, både kommunalt och regionalt – för vår fasta övertygelse är att idrotten är det bästa integrationsverktyget samhället har och inte borde lämnas utanför diskussionsrummet.

Så snälla, ni behöver inte lyssna till oss i Cosmos (vi är bara en liten liten klubb). Men ring gärna Tommy i Norra Lit och lyssna på hans klokskap, eller de fantastiska ledarna i Strömsund.

Det finns andra klubbar att lyssna på än de stora!

The Mighty Cosmos via Alan Barker och ”the think tank”