Tragiskt att C blivit ett stödparti till S

Det är tragiskt att se att vårt mest företagsvänliga parti sedan decennier, Centerpartiet, förvandlas till ett stödparti till S. Dagens C tror att den bästa vägen för att driva en liberal och företagsvänlig politik är att tvinga S att mot sin vilja driva en annan politik än sin egen.

Som exempel för han fram det mycket innehållslösa förslaget om ny lagstiftning för strandskydd som C förhandlade fram med MP och S.

Problemet idag är att det knappt går att bygga en liten brygga i Jämtland trots att Jämtland har mer strand än hela jordens omkrets. Det skadar utvecklingen i Jämtland. Och det är i sig inte lagstiftningen som är det stora problemet. Kommunerna tillämpar denna lagstiftning på ett balanserat sätt och ser ett värde i att det också blir en utveckling i glesbygd.

Men tjänstemännen på länsstyrelsen tolkar samma lagstiftning helt annorlunda. De säger i princip nej till all strandnära bebyggelse. Och denna länsstyrelse har nu i många år letts av centerpartister.

Den nya föreslagna lagstiftningen gör att länsstyrelserna i huvudsak har kvar samma roll. Därmed är inga förbättringar att förvänta med det nya förslaget enligt de miljöjurister jag rådgjort med. Detta inser de borgerliga partierna och de har därför bjudit in C i syfte att få fram en lagstiftning som ger reella förbättringar. Till detta har C tackat nej, eftersom det är viktigare för detta parti att vara stödparti till S.

Jag instämmer med Håkan Larsson om att Sverige skulle må väl av en majoritetsregering. Men Sverige påverkas också av vilken politik denna regering driver. En röst på C innebär med största sannolikhet en röst på en S-regering som stöds av V, MP och C. Det är partier som tycker olika i de flesta grundläggande frågor. Det är partier som inte har någon samsyn i att värna små- och medelstora företag.