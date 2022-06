Svar: Detta är vad som gäller om vindkraften på Kusberget

Samtliga frågor som tagits upp i debattartiklarna behandlas grundligt i det material som har lämnats in till prövningsmyndigheten men jag vill gärna sammanfatta de viktigaste nedan.

Moderna vindkraftverk har en teknisk livslängd på cirka 30 år. Materialet från torn och tekniska komponenter återvinns i samband med nedmontering och vi räknar med att kunna återvinna även rotorbladen utifrån den tekniska utveckling som sker inom området.

Krav och ekonomiska garantier för nedmontering samt återställning av området slås fast redan i miljötillståndet.

Påverkan på både djur och fåglar i projektområdet ingår i miljökonsekvensbeskrivningen. Kunskapen på detta område är god och under ständig utveckling. Fågelfaunan har inventerats under fyra säsonger och för de arter som finns i och i närheten av området har omfattande anpassningar gjorts. Avseende kungsörn har ytterligare inventering genomförts år 2022 trots att ärendet varit under handläggning hos myndigheterna sedan 2020.

Placeringar av verk och vägar har planerats med stor hänsyn till de naturvärdesobjekt som finns i området. Till största del är området redan påverkat av rationellt skogsbruk. Alla gällande ytor och volymer finnas att läsa i projektets miljökonsekvensbeskrivning.

Att utvärdera påverkan på den lokala boendemiljön har varit en viktig del i projektutvecklingen. Angående synbarhet och påverkan från exempelvis Fugelsta kommer verken att synas vid horisonten, men aldrig höras eller kasta skuggor.