JUST NU: Tegel förlorar serveringstillståndet

I juli förra året tog Östersunds kommun beslutet att dra in Tegel Restaurang & Bars serveringstillstånd. Detta med hänvisning till att kommunen ansåg att Daniel Kindberg och Sollefteåbon hade betydande inflytande över restaurangen. I det läget påverkades inte restaurangen i Östersund, då den var stängd och all verksamhet under sommaren var flyttad till Ulvön.