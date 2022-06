Bron i Överhogdal stängs igen

Trafikverket har under våren och försommaren arbetat med att renovera bron över Hoan i Överhogdal. Den har tidigare varit avstängd knappt en vecka under arbetet , och nu är det dags igen. På måndagen startar arbetet med att gjuta en vägbana av betong, det skruver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Arbetet beräknas ta åtta dagar och under tiden är bron avstängd. Det gäller från måndagen den 27 juni till tisdagen den 5 juli. Trafiken leds under tiden om via Vemdalen.

Hela arbetet med bron beräknas vara klart till hösten.