Socialdemokraterna i Östersund går emot sig själva

När Socialdemokraterna i Östersund nu går emot Östersundslänken så går de inte bara emot en utveckling av kollektivtrafiken, utan också mot sig själva. I den överenskommelse som Alliansen gjorde med socialdemokraterna om att utveckla Gustav III:s torg var just busstrafiken en av de två viktiga frågor som förtydligades på socialdemokraternas uttryckliga önskan. Nu vill de uppenbarligen sänka projektet som blev resultatet.

Tanken är ett bygga en busstrafik som ger bättre knytning mellan järnväg och buss, som ger bättre flöden och övergångar som har sina angöringspunkter där folk byter buss. En kollektivtrafik som håller när staden växer till 75 000 innevånare under de kommande åren och som ökar det hållbara resandet för ett fossilfritt 2030. En målsättning vi trodde vi delade med socialdemokraterna.

Socialdemokraterna i Östersund har nu gjort två utspel inför valet. De vill skära investeringsbudgeten för kommunen under de kommande åren, och de vill stoppa utvecklingen av kollektivtrafiken i Östersund. Alliansen har under de senaste tre åren satsat stora resurser för att bygga ifatt skolor, förskolor, vattenverk och annan viktig kommunal välfärd som socialdemokraterna inte klarade under sitt styre.

Är det åter till den filosofin socialdemokratin vill efter valet?

Effie Kourlos (C)

Pär Jönsson (M)

Stephen Jerand (KD)

Pär Löfstrand (L)

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)