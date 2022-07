Svar till Håkan Larsson: Du har missförstått en hel del

Håkan Larsson har missförstått en hel del. När jag hävdar att kommunerna i Jämtland tolkar befintlig strandskyddslagstiftning balanserat, medan länsstyrelsen driver principen att i huvudsak stoppa all strandnära bebyggelse, så är detta en fråga om att olika offentliga organ tolkar samma lagstiftning på helt olika sätt. Följden är att om ett strandskyddsärende kommer på länsstyrelsens bord, så går länsstyrelsen i nio fall av tio emot strandskyddsdispenser som kommunerna beviljat.

Jag har under decennier uppskattat Centerns förankring bland små- och medelstora företag. Det har säkert betytt mycket för centerrörelsens värderingar att en bonde är en fri egen företagare. Jag vill hävda att det betytt mycket för hela Sveriges utveckling under århundraden att vi haft självägande bönder och inte ett feodalt samhälle som varit det gängse i Europa. Nuvarande ledning för C verkar tro att bästa sättet att värna fri företagsamhet är att samverka med partierna Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet med starka kollektivistiska traditioner.