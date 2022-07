Hyrsköterskor får sluta: ”Hade helt enkelt inte den kompetens som krävs”

Under våren arbetade fyra sköterskor, alla från samma bemanningsföretag, på kirurgavdelningen på Östersunds sjukhus. Efter en tid märkte den ordinarie personalen att de inhyrda sköterskorna inte hade det som krävs för att arbeta på kirurgen. Bland annat uppstod en vårdsskada när en av hyrsköterskorna sprutade in stora doser läkemedel under huden istället för i en blodåder, vilket P4 Jämtland berättat om.