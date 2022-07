Fortsatt dyrt att vara hemmasnickare – timmerpriset kvar på rekordhöga nivåer

Virkespriserna började stiga redan 2020, för att sedan fullständigt skena under första halvåret 2021. På den svenska marknaden ökade timmerpriset med cirka 90 procent förra året och var därmed den råvara som ökade mest under fjolåret. Och även om ökningen stannat av under 2022 så har "virkesbubblan" ännu inte spruckit.