Förälder: Briljant segerrecept för Storsjöcupen höll inte – men det var fett nära

”Satan vad det skulle värma med en vinst. Sen, förutom att låna in spelare, så toppar vi av bara helvete. Jag är en briljant fotbollstränare och ledargestalt för de unga. Vi förlorade ändå, men det var ändå värt det. För hur bra spelade inte mitt lag, det var ju deras bästa match ever. Eller mitt och mitt, det var ju visserligen inte bara mina spelare. Men några var ju med. De som dög”, tänker tränaren kanske.

De kom på att oddsen för vinst ökar markant om de sätter de spelare i laget som för tillfället inte tillhör de bästa på bänken. Istället lånar de in andra bättre spelare från klubben. Strunt samma att de som finns där så att träningarna kan genomföras får värma bänken. Strunt samma att de spelare som speciellt mycket behöver speltid för att inte komma ännu mera efter får nöta bänk. En vinst är viktigare än att ett barn som kanske redan har dåligt självförtroende och självkänsla får det än sämre och hamnar utanför laget.

Hoppas nu för guds skull att tränarna verkligen tycker det är så viktigt med vinst så att de inte också mår dåligt för att de fått barn att må dåligt, det vore ju typiskt. För jag tror inte det verkar vara någon press från spelarföräldrarna. De verkar alla vara fina människor och jag är tämligen säker på att de inte väljer en eventuell vinst före sitt barns kompis välmående och plats i gemenskapen. Utan bredd, ingen topp. Keep up the good work, men tänk till om vad som är viktigt här i livet. Tack.

Förälder

