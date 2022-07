V: Vi kräver ett nytt badhus i Krokom

Vänsterpartiet i Krokom kräver att man under nästkommande mandatperiod prioriterar ett nytt kommunalt badhus i centralorten Krokom. Man behöver aktivt ta tag i detta och planera för det.

Frågan om badhuset i Krokom lyfts ofta fram i valrörelserna. Då står minsann politiken enad men under de nästföljande fyra åren blir det tyst.

Ett badhus tillhör en av kommunens kärnverksamheter och ska därför också finnas kvar i kommunal ägo.

Det är inte bra för folkhälsan att Krokomsborna under lång tid inte kunnat använda sitt badhus som det är tänkt. Badhuset har under den senaste mandatperioden varit stängt i omgångar för allmänna bad. Orsakerna uppges vara långdragna renoveringar i flera månader, corona-pandemin och under det senaste halvåret uppges det inte ha gått att rekrytera några badvakter.

Krokom kommun prioriterar simundervisning från förskoleklass, det gäller ju att barn får en god vattenvana tidigt. Men att barnen i årskurs 2 och 3 får färre tillfällen till simundervisning än tidigare är inte bra. Och de barn som är födda år 2014 har ju heller inte haft samma möjligheter till sommarsimskola på grund av pandemin.

I dagsläget använder 1700 elever badhuset i Krokom till sin simundervisning. Det gör att det blir väldigt trångt i badhuset med dess endast 16 meter lång bassäng. Men antalet elever ökar ständigt. Krokom behöver därför snarast bygga en större, anpassad bassäng för att täcka kommunens behov.