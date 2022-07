Birgit Magnusson, Fåker

Fjällen har alltid lockat henne, särskilt efter sin period som butös i Arådalen. Efter folkskolans sex år kommer Birgit in som första kvinna på Torsta Lantmannaskola. Den leder till examen som kontrollant av jämtlandska kobesättningar och deras mjölk. Tack vare ett gott läshuvud kan hon börja sin utbildning till sjuksköterska, något hon under åren kommer att tillämpa på olika inrättningar i länet. Som ansvarig sjuksköterska på sanatoriet för TBC-sjuka i Hede träffar hon sin blivande make Bertil varvid bröllop stundar 1952 och första barnet föds.

Året är 1958, maken Bertil Magnusson har fått en tjänst i Strömsund där Birgits förmågor kommer till stor användning under åren som sjuksköterska på Ströms sjukstuga och skolan där hon också får en tjänst som kurator.

Under tiden tillkommer ytterligare tre barn i familjen som växer upp på ”Flata”. Barnaskarans föräldrar har ett rikt socialt liv i Strömsund, reser mycket och tar intryck av en omvärld utanför norra Jämtland. Det blir många år i Båstad där hon stöttar maken i hans sena livsprojekt med en åretruntatelje där konstnärer ställer ut sina verk och ibland bor på gården. Hon får flera goda vänner bland dessa såsom Beppe Wolgers. Dock avlider maken, ateljen stängs och istället flyttar Birgit in i sitt nya lilla paradis mitt i byn. Omgiven av en härlig miljö, goda grannar och med ständiga besök av nära och kära känner hon sig sällan ensam under många år. Alltid lika välkomnande och glad innan hon med ålderns rätt flyttar tillbaks till Jämtland och en lägenhet i Brunflo, tryggt nära sin dotter och fortsätter måla vackra tavlor.

Här får hon många år med en trygg ålderdom som från 95 års ålder fortsätter livet ut på Hemgården i Fåker. Det goda humöret och hennes optimism håller både besökare och den fina personalen både roade och imponerade under hennes sista år utan några sjukdomar. Efter en sista god middag den 10 juli lägger hon sig för en liten eftermiddagslur men vaknar inte igen.