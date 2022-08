Regionen kan sköta sjukvården om det görs på rätt sätt

Svar på ”Inte ett ord om regionernas oförmåga att leda sjukvård” (2 augusti)

Jag tycker inte att det är regionens fel att det blivit som det blivit med vården inom regionen. Jag håller med dig om att det blivit skit och är under all kritik just nu. Men så blir det när man har en verksamhet med ett mål och en ledning som har ett annat mål!

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Jag är av den åsikten att oavsett om det gäller vård eller skola så kan man inte ha två mål som står i direkt konflikt med varandra. Det som är bra för det ena blir ju såklart sämre för det andra.