Bobo Olovsson, Östersund

Bobo Olovsson har lämnat oss i stor sorg och saknad alldeles för tidigt. Den 2 augusti vid 69 års ålder somnade han in efter att länge ha kämpat med sin svåra sjukdom. Vi minns honom som förutom världens bästa make, pappa, bonuspappa, morfar och svärfar som familjens fixare. Han hade alltid lösningar på allt.

Bobo föddes 1953 i Östbacken Alsen som barn nummer fyra till makarna Erland och Anhild Olovsson. Redan i unga år var han en hängiven idrottsutövare och älskade sport. I vuxen ålder fortsatte han att utöva fotboll, löpning och skidåkning. Många spelade matcher i Alsens IF, skidåkning i Haldo Hanssons minne, flertalet sträckor i St Olavsloppet och den största bedriften är 12 st genomförda Stockholm Marathon.



Bobo hade sedan barnsben ett stort travintresse och har varit delägare i många travhästar. Utöver det egna idrottandet var han också intresserad och följde såväl lokal som internationell idrott.



Som 16-åring åkte Bobo till Stockholm och tjänstgjorde som diamantborrare i tunnelbanans utbyggnad. Längtan till hembygden var stor och efter en tid återvände han hem och följde sin fars fotspår in i målaryrket. Ett yrke som han med stolthet utövade till sin pension, varav de sista tjugo åren i Norge. Han var en uppskattad arbetskamrat och arbetsledare som var lojal och plikttrogen både mot arbetskamrater och arbetsgivare.



1983 träffade han blivande makan Gun och redan 1985 föddes dottern Sara. Två år senare kom lillasyster Sofia in i den redan då stora familjen som inkluderade bonusbarnen Camilla och Håkan. Bobo hade alltid familjens bästa som högsta prioritet samtidigt som han älskade att träffa både gamla vänner och att lära känna nya människor och hitta gemensamma knutpunkter vilket han gjorde överallt. Så småningom kom det barnbarn som beskrivit honom som världens roligaste och snällaste. Han hade alltid en glass eller ett bus att bjuda på!



Bobo älskade att resa och flera länder har utforskats men den ständiga favoriten var Rhodos där han efter alla resor till slut blev hedersmedborgare.



På senare år upptäckte Bobo ett nytt fritidsintresse som även det renderade i fler resor. Med golfbagen packad reste Bobo och makan Gun till olika banor i Sverige som toppades av en golfresa till Dubai. Men bäst trivdes de tillsammans på hemmabanan Norderön. Där vann han även några tävlingar och hjälpte till med olika uppgifter på banan.



Bobos stora engagemang i stort och smått gjorde honom till en väldigt uppskattad person. Han såg alltid det positiva i allt och alla och han höll hoppet om att bli frisk in i det sista. Trots sin sjukdom med svåra smärtor så blickade han framåt som den kämpe han var. Bobo var inte bara vår make, pappa, svärfar och morfar, han var också vår vän.



Vår älskade Bobo vila i frid - du kommer alltid finnas kvar i våra hjärtan.

Sörjes närmast av makan Gun och barnen med familjer.