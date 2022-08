Kräv svar före valet från politikerna om vindkraften

Eftersom frågan berör alla invånare på landsbygden bör samtliga partier som ställer upp i kommunvalen redovisa sin syn på vindkraften och om de avser att utnyttja sin vetorätt. Efter 11 september är det för sent och alltför många kommer att lyda partipiskan från Stockholm (där vi inte behöver oroa oss för att få ett vindkraftverk som granne).

De ledande vindkraftsbolagen OX2, Eolus Vind med flera, har som affärsidé att bygga vindkraftsparker för att överlåta dessa till utländska bolag, ofta kinesiska! De saknar således allt intresse för de boende och deras miljö.

Ofta framförs argumentet att vindkraften behövs för den gröna omställningen. Få påståenden är mer felaktiga. Landbaserad vindkraft (12 g koldioxidutsläpp per kWh. Källa: Vattenfall) levererar i genomsnitt 25 procent av installerad effekt (Källa: Energimyndigheten) och när den behövs som bäst (högtryck vintertid) beräknas den leverera 5–7 procent av installerad effekt.

Därför behövs reglerkraft för att leverera el resten av tiden och bästa källa är vattenkraft. Tyvärr är vattenkraften i Sverige fullt utbyggd, varför det återstår fossilt producerad el. Skillnaden mellan kol (850 g koldioxid per kWh) och gas (500 g per kWh) är marginell när vi jämför med vattenkraftens och kärnkraftens 4 g respektive 2,5 g per producerad kWh (Källa: Vattenfall). Ökad andel vindkraft leder således till ökade utsläpp av koldioxid.

Vindkraften stöds av många lobbyorganisationer som Svensk Vindenergi, kraftbolagen, Naturskyddsföreningen (konstigt namn då föreningen vill förvandla natur till industrilandskap), Greenpeace och Energimyndigheten, medan det inte finns någon stark samlad kraft som talar för de människor som drabbas.