Olof Holmberg, Vendelsö

Olof Holmberg föddes i Boberg, Borgvattnets församling, den 29 april 1931. Föräldrarna var Johan Walfrid och Gertrud Holmberg. Olof var yngst av sex syskon.

Han läste till realexamen 1947 per korrespondens vid NKI-skolan i Stugun. För att bli antagen till gymnasiet i Östersund fick han bl.a läsa franska för prästen Erik Lindgren i Borgvattnet. Olof tog studentexamen 1950. Sammanhållningen i klassen var mycket stark och klasskamraterna hade under lång tid regelbundna träffar. Olof höll kontakten med de kvarvarande klasskamraterna in i det sista.

Olof gifte sig med Berit Persson den 2 juli 1955 och fick två barn, Johan 1961 och Andreas 1966. Olof och Berit firade i år sin 67:e bröllopsdag.

Olof började vid veterinärhögskolan 1954 och tog veterinärexamen 1961. Han disputerade 1973 på en avhandling om juverinflammation (mastit).