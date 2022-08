Britt-Marie Ekberg, Östersund

Britt-Marie Ekberg har hastigt avlidit i en ålder av 82 år.

Hon växte upp på en bondgård i Backen, Ås som mellansyster till två bröder. Efter flickskolan i Östersund utbildade hon sig till hushållstekniker. Det var spännande när Britt-Marie berättade om tiden då hon arbetade som hushållerska på residenset hos landshövding Tottie. Hon läste också en journalistutbildning innan hon i januari 1968 började på Arbetsförmedlingen där hon sedan i olika roller tillbringade resten av sitt yrkesverksamma liv. I ungdomen bar det ofta iväg på dans till Tengens, Hårkmovallen och Österåsens dansbanor. I äktenskapet med Karl-Johan Ekberg från Rossbol fick de 1967 dottern Margareta (Maggan). Britt-Marie var genom hela livet genuint nyfiken på att lära känna nya människor, att engagera sig och att vidareutveckla sig själv. I sann 70-talsanda läste hon flera kurser om könsroller och jämställdhet på dåvarande Socialhögskolan i Östersund. Britt-Marie och Karl-Johan gick skilda vägar 1989 men behöll en fin vänskap fram till hans död 2004. Att vara mån om sin hälsa var viktigt för Britt-Marie. Slalom och längdskidåkning på vintern, golf och motionsdans på sommaren, bowling, gym, bridge, boule, teater, ideellt arbete och på det även en långpromenad per dag. Den som ville hänga med i hennes tempo fick verkligen ligga i. Britt-Marie älskade att resa och vid varje jämn födelsedag tog hon med dottern till olika resmål. Ett fint minne var när Britt-Marie firade sin 40-årsdag den 19 oktober 1979 tillsammans med Maggan genom att se ABBA live på Scandinavium i Göteborg. Britt-Marie hade länge drömt om att äga en egen hund och 1996 kom så dalmatinertiken Chinook till henne. Strax innan Britt-Marie inträdde i det seniora livet föddes barnbarnen. Vi skämtade ofta om att mormor fungerade som familjens personliga assistent. Hämta, skjutsa, lämna, laga middag, baka bullar och stötta sina två guldkorn Josefina och Carl i vad det än gällde. Det var aldrig svårt att få tillgång till mormor men det var viktigt att det bokades in i god tid eftersom hennes almanacka då som nu i stort sett alltid var fulltecknad. På resa till Gran Canaria 2012 träffade Britt-Marie sin vän Janne från Rönninge, Stockholm som förblev vid hennes sida livet ut. De reste utomlands många gånger under dessa 10 år och den sista resan tillsammans blev två veckor på Mallorca över midsommar i år. Tomrummet efter vår glada och färgstarka mamma, svärmor och mormor är stort. Samtidigt känner vi en tacksamhet över att Britt-Marie fick sluta sitt liv pigg, fräsch och i stort sett mitt i steget. Detta hade hon gett uttryck för att det verkligen var hennes sista önskan.

Maggan, Svenne, Josefina och Carl