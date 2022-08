Powell efter sena förlusten: ”Ser trötta och desorienterade ut”

Poängen har trillat in på ett fint sätt för ÖFK den senaste tiden, och en bra bit in på andra halvlek mot Brommapojkarna såg det ut att fortsätta på det spåret. Men gästerna lyckades vända 2–1 till 2–3 under den sista kvarten.



– Jag gör ingen stor grej av det här resultatet, vi möter ett skickligt lag, säger ÖFK-tränaren Magnus Powell.