Efter Ekots avslöjande – Saila Quicklund hoppar av

SR Ekot avslöjade under tisdagen att Saila Quicklund (M) i flera år drivit frågor om travsport i Riksdagen. Under de senaste två åren har Quicklund suttit i styrelsen för Svensk Travsport. Det är ett avlönat uppdrag som, enligt Ekot, lett inneburit att hon fått styrelsearvoden på 259 000 kronor under 2020–2021. I år var arvodet 160 000 kronor.