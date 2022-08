Nils-Erik Nilsson, Ocke

År 1958 gifte sig Nils-Erik med Ingegerd, född Zetterberg, som kommit från Valsjöbyn, för att arbeta som lärare på skolan i Ocke. År 1960 föddes första barnet och det följdes senare av ytterligare två barn. År 1960 tog Nils-Erik även över gården som han sedan drev fram till 1990, då en av sönerna tog vid. Han hann även uppleva att få tio barnbarn och tre barnbarnsbarn, varav ett av barnbarnen nu är på väg att ta över släktgården vilket var till stor glädje för Nils-Erik.

Familjen har alltid varit allra viktigast för Nils-Erik. Han har aldrig tvekat att ställa upp och hjälpa till, ofta med kort varsel, vad det än har handlat om.

Yrkesmässigt har Nils-Erik, förutom allt arbete med gården, arbetat mycket i skogen med häst, jobbat på sågverk, drivit egna företag (var bland annat med och grundade Ocke Trä AB) samt varit aktiv i en hel del styrelseuppdrag och, under många år, som nämndeman inom rättsväsendet.

Hans stora intressen under livet har varit friluftsliv (främst längdåkning) samt musiken. Han har spelat mest fiol men även blåsinstrument samt sjungit i kör i över 50 år. Under många år var Nils-Erik en av medlemmarna i Västjämtarna som i huvudsak spelade folkmusik. Han komponerade också ett antal egna musikstycken som de framförde. Västjämtarna gav även ut två skivor, den första spelades in då de flesta medlemmarna i bandet var väl över 70 år.