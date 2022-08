Män sökes till dansprojekt: ”Ett unikt tillfälle att få möta sig själv och andra”

”Omsorger”, som projektet heter, är det andra så kallade communityprojekt som Estrad Norr genomför på temat, där vanligt folk bjuds in till att delta i professionellt producerade dansföreställningar. Det första var ”This is home”, som sattes upp under våren med kvinnliga deltagare och fick ett positivt mottagande både av publiken och ÖP:s recensent.