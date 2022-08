Rekordmånga deltog på DM i orientering

– Fantastiskt roligt att vi har fått så här många deltagare, säger tävlingsledarna för helgen, Johan Näslund, Östersunds OK och Niclas Lidström, Frösö IF.

De senaste åren har deltagarsiffrorna för DM-tävlingarna vuxit och en tävlingshelg som tidigare lockade under 100 deltagare per dag har nu vuxit och under helgen var alltså 188 deltagare anmälda till medeldistans-DM och 143 deltagare anmälda till långdistans-DM. Något som är rekord sett till de senaste 20 årens arrangemang.

Anledningen till rekordsiffrorna är svår att veta men klubbarna i länet har fått igång sin verksamhet, klubbar som OK Storsjön, Östersunds OK och Frösö IF, men även Åre OK har nu riktigt bra ungdomsverksamhet och det gör att många nu vill vara med och springa DM-tävlingarna.

Hitta ut, som växte sig stark under Coronapandemin, har också gjort att fler testar på orientering.

– Det här är jätteroligt och framför allt inför vårt stora arrangemang O-Ringen nästa sommar så behöver vi väldigt många funktionärer, säger Niclas Lidström, som också är projektledare för O-Ringen i Åre 2023.