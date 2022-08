Centern hoppas fortsätta styra Ragunda: ”Vi måste skapa framtidstro”

Mikael Westin har varit in och ut ur Ragundapolitiken under flera decennier. Det började under 1990-talet inom ungdomspartiet, aktiv kommunpolitiker har han varit sedan 2001 med undantag för fyra år från 2014 då hjärtproblem tvingade honom bort från politiken. 2018 var han tillbaka igen och Centerpartiet lyckades göra ett rekordval där de gick från 17 till 30 procents väljarstöd. Vid årets slut har han styrt i snart fyra år med stöd från Allt för Ragunda och Kristdemokraterna.