Arne Dahlin, Ås

Kärleken var ett faktum, men förlovning fick vänta på sig till fullföljd första FN-tjänst i Gaza, Egypten 1956-57. Paret gifte sig sedan i Näskotts kyrka 1958. De flyttade in i ett hus på Ösabacken i Ås och 1959 föddes Per, och tre år senare, 1962 föddes Tommy. 1963 flyttade dom till sitt nyköpta hus på Parkvägen 5 i Ås där Lars föddes 1966 och jag 1968. Där bodde de fram till år 2000 då de flyttade till Lokesväg, Ås.

Pappa var en väldigt engagerad och social person. Hans första föreningsliv var FMK, där han var med och anordnade rallytävlingar samt olika familjeträffar i Vålådalen och Trillevallen där vi barn alltid fick vara med. Han var även en av de som skrev jubileumsboken "Avd 51 Östersund 40 år".

Min far var med i Frösökören i cirka 25 år och gick sedan över till Ås kyrkokör. Han satt i kyrkorådet cirka 15 år och var kyrkvärd i Ås kyrka i 36 år.

När pappa gick med i PRO Krokom så var det för honom även en självklarhet att vara med i PRO:s styrelse. Mor och far har deltagit i åtskilliga träffar och resor och in i det sista planerade far att följa med på bussresa som anordnades av PRO.

Minnen som jag och mina bröder delar, är minnet av en klok, snäll, rättvis, rakryggad far, som alltid visste på råd. Han ordade endast då det fanns mening bakom orden, men hade samtidigt en gedigen humor. Vi minns då han kockade fattiga riddare, lärde oss cykla, simma, åka slalom och köra bil. Pappa engagerade sig i alla oss barn och våra intressen. Han följde med på skolresor och skidtävlingar.