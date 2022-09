C: Vi ser fram emot att fortsätta skolbygget i Östersunds kommun

Under nästa år vill Centerpartiet och Alliansen fortsätta skolbygget i Östersunds kommun. Då påbörjas renoveringen av Häggenåsskolan och förskolor i Torvalla och Odensala. Lugnviksskolan och Sjöängens förskola är redan under ombyggnad och står klara nästa höst.

På nyinvigda Odensalaskolan har grundsärskolan och högstadiet flyttat in och nästa höst, när den andra etappen är färdig, flyttar också låg- och mellanstadiet in. Det är väldigt glädjande att äntligen ha hela grundsärskolan samlad i ändamålsenliga lokaler och med full personalstyrka som nu kan samverka på ett bättre sätt. En viktig milstolpe för Östersunds kommun!

Vi fortsätter också med mindre renoveringar och uppfräschningar av skolor runtom i kommunen. Fräscha toaletter är en av de saker som stått högt på elevernas egen önskelista. Skolbygget handlar om att skapa en bra arbetsmiljö för lärarna och inspirerande lärmiljöer för eleverna och att skapa en skolstruktur som ger mer resurser till undervisningen, eleverna och lärarna.

Nu ser fram emot att fortsätta utveckla hela kommunens skolor, att satsa på våra barn och unga är att satsa på framtiden!

Effie Kourlos (C) kommunalråd

Anna Ottosson Blixt (C), Sven Nilsson (C), Pelle Simonsson (C), Marlene Gustavsson (C) barn- och utbildningsnämnden