Förskolekrisen i Åre – detta har hänt

Problemen inom förskolan i Åre har pågått länge. Under decennier har det varit brist på lokaler och den ständiga ruljangsen på personal har varit, och är, ett återkommande problem. ÖP har sedan 2019 bevakat situationen under artikelserien "Förskolekrisen i Åre". När kommunen meddelade att man i budgeten för 2022 skulle spara in på förskolorna blev läget för personalen än mer allvarligt.