C: Bromsa inte bort Östersunds gyllene läge!

En kommun med en vision och tydliga mål. Till 2030 ska Östersunds kommun ska vara fossilfritt och energieffektivt med fler som åker kollektivt, går och cyklar. Till 2040 är målet att Östersunds kommun ska ha 75 000 invånare. Vi behöver bli fler för att klara kompetensförsörjningen och för att öka Östersunds skattekraft så att vi kan fortsätta utveckla hela kommunen in i framtiden.

Östersund är alltså det gyllene undantaget i Norrlands inland. Med en stark grundekonomi klarar vi av att fortsätta utveckla kommunen in i framtiden samtidigt som vi förhåller oss till en föränderlig omvärld.

Alternativet i valet på söndag tycks vara att ”dra i handbromsen”. Centerpartiet tror att det skulle riskera inte bara vår kommuns tillväxt utan också en broms för hela Länet. På söndag önskar vi ditt förtroende att fortsätta den resa vi påbörjat mot vår vision och våra mål. För Östersunds och hela Jämtlands bästa.

Effie Kourlos (C), Magnus Andersson (C), Kerstin Arnemo (C)