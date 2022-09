Per Gunnar Norberg, Ängelholm, 94 år

Per Gunnar (PG) föddes i Östersund och växte upp i Handöl i västra Jämtland, tillsammans med mor, far samt systrarna Eva och Gunborg. Förutom skolgången fylldes PG:s barndom av skidåkning och fiske i fjällen.

Efter realexamen sökte Per Gunnar till Flygvapnet och kom, trots hård konkurrens, in på flygutbildningen i Ljungbyhed. Under sin tjänstgöring på F10 i Ängelholm träffade han sedan sin blivande fru Birgit, född Nicander.

Efter sex år vid Flygvapnet anställdes Per Gunnar i charterbolaget Transair, Stockholm. På grund av bostadsbristen i Stockholm, under 1950-talet, beslöt PG, tillsammans med sin far John och mor Gudrun, att starta ett fjällpensionat i Enafors, nära Handöl. Fadern avled 1957 och då blev Per Gunnar ansvarig för att försörja sin familj, sin mor och sin morfar. PG var inte handfallen — vid 50-talets slut drev han pensionat, bensinstation, han var fjällräddare och skidade varje dag flera mil för att lämna väderrapporter till SMHI.