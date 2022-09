Fortsatta internationella framgångar i kickboxning

Östersunds kampsportsförening var som utövare de enda svenska deltagarna på plats tillsammans med kickboxare från Norge, Danmark, Finland och Turkiet.

Adam Broddheimer ställde upp i både juniorer och seniorer - 79kg. Tekniskt fina matcher från Östersunds nya lovande talang slutade med en silvermedalj i vardera klass.

Daniel Hansson ställe upp i forms och uppvisade sedvanligt kraftfulla tekniker och precision. Ännu en guldmedalj för Hansson att hänga upp i klubbens ständigt växande prishylla och ett bra genrep inför kommande helgs tävling The best of the best, där vinnaren säkrar en plats i årets mest prestigefyllda tävling The grand championship.