C: Hela Krokoms kommun gynnas av Projekt Kaxås

Projekt Kaxås bygger bostäder. Det kommer hela kommunen till gagn. Det är tack vare det projektet skolan är räddad och nu byggs förskolan ut. Ica Ladan har fått ett större kundunderlag och hela bygden andas ett hopp för framtiden som saknats under många år.

Projekt Kaxås är det största positiva som hänt svensk landsbygd sedan kommunsammanslagningarna 1975, egentligen ända sedan Tage Erlanders sorgliga avfolkningspolitik regerade. Det kan vi som är födda under 1950- och -60-talen och uppväxta i mindre byar vittna om.

Varför stör det en del politiker?

Vi är många som bor i byarna runt Kaxås och som har just den byn som serviceort, och har haft det sedan omgivande byars butiker och skolor lades ner i rask takt i huvudsak 1965–1980. Vi ser att ljusen tänds igen i hus som varit nedsläckta i 20, 30, 40 år och mer. Vi har fått nya grannar som blivit nya vänner, unga, välutbildade, inte sällan stockholmare, som flyttat hit. Vi har unga som blir egenföretagare, bygger nytt, renoverar gammalt. Om man sitter för länge har någon nyinflyttad startat ett samarbete med någon i grannbyn. Det händer något hela tiden.

Vi locals är lyckliga över utvecklingen och det gör gott för självförtroendet och själen. Alla Offerdals byar hör ihop och om en by utvecklas extra mycket sprider det sig till andra. Det gäller hela kommunen. Skadeglädjen är destruktiv, men om man gläds åt vår nästas framgång blir det dubbel glädje!

Oavsett valet 11 september så är det andra tider nu.

Staffan Eriksson (C) Per Johan Göransson (C) Offerdal