Den avgående regeringen har grundlurat pensionärer på särskilt boende

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

På särskilt boende i Östersunds kommun är maxtaxan 2 139 kronor per månad för omsorgsavgiften. Uträkningen av omsorgsavgiften görs genom att nettoinkomsten (pensioner och bostadstillägg) ska minskas med hyresavgiften.

För min mor som bor på ett särskilt boende i Östersunds kommun innebar detta att hennes nettoinkomst (pensioner och bostadstillägg) ökade med 961 kronor per månad.

Hennes omsorgstaxa ökade från 1 187 kronor till 2 125 kronor per månad. En ökning med 938 kronor per månad. Det innebär att hennes reella ekonomiska ökning blev 23 kronor per månad efter denna generösa satsning på våra ”fattigpensionärer”.

Därefter tillkommer kostnad för hyra på 6 725 kronor per månad för en bostad på 30 kvadratmeter och kostkostnad på 4 326 kronor per månad för mat. Detta innebär att min mor får betala 13 176 kronor per månad för att bo på ett särskilt boende med omsorg och mat i Östersunds kommun. Kvar att leva på blir 3 317 kronor per månad. Detta ska då räcka till att betala övriga kostnader som telefon, fotvård, frisör, med mera. Om höjningen av omsorgsavgiften inte ändrats skulle hon ha haft 4 255 kronor varje månad kvar till övriga kostnader.