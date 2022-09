Kriget fortsätter – Årebon Alyona, 24, återvänder till Ukraina: ”Jag är rädd, jätterädd”

Alarmet ringde tidigt under torsdagsmorgonen förra veckan. Klockan 06:40 satt Alyona Filippova redo vid telefonen för att kunna uppdatera hemsidan som säljer tågbiljetter in i Ukraina. Biljetterna släpps inte förrän klockan 07. Men hon hinner inte skriva in hela hennes mailadress och avsluta beställningen innan biljetterna är slut. Två minuter tog det.