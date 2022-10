Karin Källström: Vi är snorungar som aldrig upplevt en riktig kris

Och vilka skördetider, sen! Inom vissa yrken har arbetsgivarna haft huggsexa om de nyutexaminerade, som de döpt om till ”talanger”. Den som pluggat vidare till ingenjör, ekonom eller jurist har kunnat se fram emot ingångslöner som en vanlig lärare aldrig kommer upp till under sitt yrkesliv. Den som inte har velat bli rik på storstädernas bostadsmarknad, under överseende av staten med ränteavdrag och ROT, har kunnat bli det på börsen via ett skattemässigt gynnsamt ISK-konto.