Nej till chockhöjning av hyran!

Vi pratar alltså om en chockhöjning, något vi helt enkelt inte kan acceptera. Det är inte rimligt att låta hyresgästerna ta hela den ekonomiska smällen.

Hyresgäster lägger redan idag en orimligt stor andel av sin disponibla inkomst på sitt boende. Enligt SCB lägger kvinnor över 65 år som bor i hyresrätt närmare 40 procent av sin inkomst på boendet. För ensamstående med barn är siffran 34 procent.

Med en tioprocentig hyreshöjning kommer konsumtionsutrymmet minska ytterligare vilket i sin tur riskerar att ytterligare spä på den ekonomiska krisen.

Trots tidigare samhällskris under coronapandemin har fastighetsägarna åtnjutit sötebrödsdagar, bland annat tack vare låga räntor, under en lång period. De har haft en stabil och lönsam ekonomi under många år och de kommer fortsatt att klara sig bra även utan några fantasihöjningar av hyrorna.

Faktum är att hotet om chockhöjningar är så befängt att det mött kritik till och med från hyresvärdarnas egna led, värdar som tycker det är helt orimligt med så höga höjningar.

Människor måste ha råd att bo. Vi hoppas att Fastighetsägarna tar sitt förnuft till fånga vid förhandlingsbordet framöver.

Gunnar Bergman, ordförande Hyresgästföreningen Norrland

Anne-Christine Strömberg, ordförande Hyresgästföreningen Storsjöbygden