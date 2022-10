Före detta bank-vd:s försvar: De "klippte och klistrade"

– Vi hoppas att ni kommer att se det vi har sett, nämligen att det Birgitte Bonnesen sade var sant och återspeglar gott och väl bankens löpande arbete mot penningtvätt, år ut och år in, säger Birgitte Bonnesens advokat Per E Samuelson när rättegången mot Swedbanks före detta vd på måndagen går in på sin fjärde dag.