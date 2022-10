Centerpartiet tappade stort i landsbygden i årets val. Välförtjänt enligt många eftersom C varit garanten för de S- och MP-regeringar vi haft de senaste åtta åren. Dessa regeringar har präglats av stor brist för förståelse för landsbygdens villkor och en besvärande handlingsförlamning när det gäller frågor som integration, kriminalitet och energiförsörjning.

Centerpartisten från Rödön, Håkan Larsson, skriver i en artikel en mening med en angelägen uppmaning: ”Utmaningen nu är att övertyga och återvinna förlorat förtroende bland de landsbygdsväljare som valde att lägga sina röster på andra partier”.

Landsbygden bortglömd efter valet (17 oktober)

Genom att Annie Lööf aviserat sin avgång, öppnar det upp för en intressant debatt inom C om vilket vägval partiet ska göra. Den blir intressant att följa. Ska C återvinna förtroendet är nog vägvalet den viktigaste frågan.

Den första frågan som då ska ställas är om C som liberalt och borgerligt parti ska samverka med andra liberala och borgerliga partier? Är svaret härpå nej, det vill säga C ska fortsätta att vara stödparti till S och MP, så innebär detta ingen förändring och sannolikt fortsatt tapp på landsbygden.

Vill C inte ta ställning, kryper man lämpligen bakom svaret att C ska stödja en regering in ”den breda mitten”. På nationell nivå finns inte denna lösning. Såväl Ulf Kristersson som Magdalena Andersson vill leda egna regeringar, och att vi har två goda regeringsalternativ med tillhörande möjlighet till växling vid makten gagnar demokratin.