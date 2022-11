Nya styret i Krokom klart – inte överens om flera frågor: ”Ganska långt ifrån varandra”

På fredagen bjöd det nya styret i Krokoms kommun in till pressträff på kommunhuset. Då meddelades det att oppositionsrådet Maria Jacobsson (S) är föreslaget nytt kommunalråd, och kommer att ta över efter Karin Jonsson (C). De senaste fyra åren har kommunen styrts av samverkanspartierna, C, M, KD och MP. Men nu blir det alltså maktskifte.