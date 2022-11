Klurigheten har ersatts av girighet. ”Allt da sir e mett å da da int sir e också mett”. Möjligen kvarstår också ”bellt du luur'n” från tiden då det eventuellt fanns en klurighet.

”Green has become the new gold”. Bonden har försvunnit och blivit en lågutbildad skogsägare med samtliga manliga dominerade skattereducerade attribut, såsom stora brum-brum bilar, fyrhjulingar, skotrar och skrammel med gevären fem månader per år.