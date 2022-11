26 november är det 12 år sedan larmet gick om en parasit i Östersunds vattenledningar. Detta var under samma år som Centralpalatset brann ner och Clooney gästade länet. Men det blev till slut en annan nyhet på C som stal mest uppmärksamhet – parasiten Cryptosporidium.

Här återberättar vi händelseförloppet under de dramatiska veckorna som till slut skulle bli till månader.