Gert förvandlade bygdegården till en jättelik ateljé

”Black & white” – svart och vitt. Det är namnet på den utställning som konstnären Gert Amanius just nu håller på att färdigställa i sin jättelika ateljé på Kövragården. Bygdegården som under generationer var en samlingspunkt för den del av Myssjöbygden som ligger på västra sidan Storsjön, men sedan såldes och periodvis har stått tom under senare decennier.