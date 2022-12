4000 kronor per månad – det är vad du som ägare av en normalvilla i Jämtlands län kan komma att behöva betala för elen under december, januari och februari. Alltså totalt 12 000 kronor under de tre vintermånaderna, enligt beräkningar från elbolaget God El. Beräkningarna är gjorda utifrån en förbrukning på 20 000 kWh per år.