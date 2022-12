Här är nya hemvändarfesten i Östersund – började som ett skämt på en after work

I oktober började tanken på att starta en nattklubb i Östersund ta form på riktigt. Nu är det klart att Konsertklubbens första evenemang blir den 27 december på studioscenen på Storsjöteatern. Under kvällen spelar La La Superstar, som bjuder på nytt material. DJ:andet står Bauta och 3dvin för, vilket innebär att östersundare står för all musikunderhållning under kvällen.